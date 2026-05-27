Olimpia y Saprissa, los más campeones de CA, quedan en mismo grupo de la Copa Centroamericana

Tegucigalpa/Miami – Luego del sorteo realizado la noche de este martes en Miami, EEUU, los equipos hondureños: Olimpia, Motagua y Marathón, conocieron a sus rivales para la edición de la Copa Centroamericana 2026.

El grupo A quedó integrado por: Alajuelense, Plaza Amador, Xelajú, Luis Ángel Firpo y Diriangen.

El Marathón quedó ubicado en el grupo B junto a Herediano, Antigua, Real Estelí y Alianza FC.

El Rey de Copas –Olimpia– competirá en el grupo C junto a Saprissa, Mixto, Alianza de Panamá y Umecit.

El vigente campeón hondureño –Motagua– quedó en el grupo D junto a Municipal, Cartagines, Fas y Verdes. JS