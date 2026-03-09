Olimpia y Real España empatan, Génesis le pega al Victoria en La Ceiba

Tegucigalpa – Olimpia y Real España empataron 1-1 en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa en la continuación de la jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Los catedráticos se pusieron a ganar vía lanzamiento penal convertido por Gonzalo Ritaco a los 60 minutos, pero el colombiano Yustin Arboleda lo empató a los 74.

Los dirigidos por el tico Justin Campos dominaron el encuentro y merecieron mejor suerte, sin embargo al final los Albos le sacaron el triunfo del bolsillo a los sampedranos.

Olimpia se quedó con 10 a los 90 minutos tras la expulsión de Arboleda por reclamos al referí Nelson Salgado.

En el primer juego de la tarde, el Génesis le pegó 4-2 al Victoria en el municipal ceibeño.

Denis Miranda (2), J. Miranda y Bryan Félix anotaron para los policías, el panameño Roberto Blackburn y J. García descontaron para los jaibos.

La jornada se cierra con el choque UPN-Juticalpa esta noche en Choluteca. Había comenzado el sábado con los encuentros Olancho 2-1 Platense y Choloma 1-3 Motagua. JS