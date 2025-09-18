Olimpia y Olancho FC terminan empatados 2-2, los visitantes dejan escapar el triunfo

Tegucigalpa. -El guardameta Edrick Menjívar, volvió a ponerse la capa de salvador del Olimpia, al atajar un lanzamiento penal al último minuto, con que los merengues empataron 2-2, ante el Olancho FC, que dejó escapar el triunfo de la capital.

José Pinto también se convirtió en el héroe de los “melenudos” al anotar un doblete al 66’ y 68′, con el que su equipo mantiene la segunda posición, por los olanchanos anotaron, Diego Rodríguez (36) y Rodrigo de Olivera (74).

Hay que destacar que Olimpia y Olancho FC , se jugaban uno de los más atractivos duelos de la jornada 10, encuentro que inicio el miércoles a las 7:30 de la noche y culmino este jueves al filo de las 10:45 de la mañana, esto tras la suspensión del encuentro por una fuerte lluvia que azotó a la capital hondureña.

Lo anterior obligó a que el árbitro central del encuentro, Said Martínez y el comisario del partido, Sergio Vélez, dieran por suspendido el compromiso y reanudarlo para el jueves a las 10:00 de la mañana.

El partido fue pausado al minuto 51 del partido (6 del segundo tiempo), cuando el cuadro olanchano se mantenía en ventaja en el marcador con una anotación de Diego Rodríguez al minuto 36’, con el que comenzaron ganando 1-0 los restantes 39 minutos.

En la segunda mitad disputada este jueves, José Pinto, que, con dos goles en menos de tres minutos, al 66’ y 68’, le daba vuelta al marcador 2-1, regresaba la tranquilidad al Olimpia.

Pero el “potro” lejos de rendirse, adelantó líneas, se volcó con todo al ataque en busca de la paridad y su mejor juego le otorgó su premio al 74’, instancia para la que Rodrigo de Olivera decretó la igualada 2-2.

Hay que destacar que Olancho FC, al 90+2, pudo sacar petróleo en su visita a la capital, sin embargo, una vez más, el guardameta Edrick Menjívar, se convirtió en el salvador del Olimpia, al atajar el lanzamiento penal ejecutado por Diego Rodríguez. IR