Olimpia y Motagua empatan 2-2 bajo la lluvia en el clásico capitalino

Tegucigalpa- El clásico del fútbol hondureño entre Olimpia y Motagua terminó con un empate 2-2 en el estadio Nacional de Tegucigalpa, en un duelo disputado bajo una intensa lluvia.

Olimpia abrió el marcador al minuto 12 por la vía del penal, ejecutado con precisión por el colombiano Yustin Arboleda, tras una polémica falta sancionada por el árbitro Nelson Salgado. Sin embargo, Motagua igualó antes del descanso gracias a un tiro libre del brasileño Kleber Oliveira al 43’.

En el complemento, el mismo Oliveira volvió a brillar al marcar el 2-1 para los “azules” al minuto 85, tras un centro de Jhan Clever Portillo.

No obstante, cuando todo parecía definido, el juvenil Derek Moncada rescató al Olimpia con un gol agónico al 90+4, aprovechando un balón suelto en el área.

Con este resultado, Olimpia se mantiene como líder en solitario del torneo y evita su segunda derrota, mientras Motagua, en el debut de Javier López en clásicos, dejó escapar la oportunidad de recortar distancia en la tabla.

Pese a la lluvia ambos equipos jugaron con fuerza demostrando porque es el denominado clásico.LB