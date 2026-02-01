Olimpia y Juticalpa se reparten puntos y el Victoria suma un punto al empatarle al Marathon

Tegucigalpa – El Olimpia empató 2-2 con el Juticalpa y el Victoria con el Marathón 0-0 en la jornada 3 del torneo Clausura 2025-26 de la Liga Nacional del fútbol hondureño.

En el primer encuentro de la jornada, el Victoria sumó otro punto para salvar su categoría al plantársele al Marathón en el estadio Ceibeño.

En segundo partido, los leones del Olimpia con goles de David Flores, quien abrió el marcador y Kevin Güity, que igualó a los olanchanos, logró el empate en el que se repartieron los puntos.

Por su parte, los anotadores del equipo Juticalpa fueron Aldo Fajardo y Josué Villafranca Para la siguiente jornada, los capitalinos visitarán a Lobos UPN; por su parte, los olanchanos le harán los honores al Génesis PN. VC