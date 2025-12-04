Olimpia y Génesis rescatan empates ante los equipos olanchanos

Tegucigalpa – Olancho FC contra Olimpia y Génesis PN ante Juticalpa lograron este miércoles un doble marcador 2-2 en la continuación de la jornada 21 del Torneo de Apertura 2025.

En el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho FC no pude contener la insistencia del Olimpia que logró rescatar un empate.

Los merengues comenzaron ganando en el minuto 30 con anotación de Michaell Chirinos con un remate globeado al vencer adelantado al arquero Gerson Argueta.

En los minutos adicionales del primer tiempo, los locales empataron con anotación de Jefferson Aaron Cabrera que solo empujó el balón al fondo de la portería.

Para el minuto 52, los Potros anotaron cuando Óscar Almendarez habilitó a Marlon “Machuca” Ramírez que envió el esférico al uruguayo Rodrigo de Olivera que remató con todo para vencer a Edrick Menjívar.

Al minuto 82, José Mario Pinto envió el centro al segundo poste donde se encontraba el defensor, Clinton Bennett que aprovechó la floja marca para igualar el marcador.

Más temprano, el Génesis PN empató 2-2 ante el Juticalpa FC en el estadio Roberto Suazo Córdova en La Paz.

Al minuto dos, los locales quedaron con 10 jugadores por la expulsión del portero Dayan Rodríguez al salir de su área y tocar la pelota con la mano.

Los visitantes se motivaron por la ventaja numérica, y en el minuto abrieron el marcador con un disparo de larga distancia de Messy Cerrato.

En la recta final del primer tiempo, Ángel Palomo remató de cabeza en el área al minuto 44 para emparejar el marcador.

Los de Juticalpa anotaron en el minuto 44 cuando Junior Lacaya, en dos ocasiones, anotó el segundo para el equipo canechero.

Al minuto 74, Oliver Morazán brindó una brutal asistencia al recién ingresado Carlos Arzú para que este definiera de derecha y empatará el partido.

El martes empezó la jornada 21 con los partidos Motagua 0-4 Platense y Victoria 4-1 CD Choloma.

El encuentro entre Marathón contra Lobos se jugará el jueves 4 de diciembre. AG