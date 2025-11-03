Olimpia y Génesis PN vencen por la mínima al Platense y CD Choloma

Tegucigalpa – El Olimpia y el Génesis PN vencieron por la mínima este domingo al Platense y CD Choloma, respectivamente, en el cierre de la jornada 17 del Torneo de Apertura 2025.

En el estadio Morazán de San Pedro Sula, Olimpia venció 0-1 al Platense con un autogol de Oslan Velásquez en el minuto 61 al querer rechazar un centro al área.

Con el triunfo, Olimpia se mantiene como líder indiscutible del Apertura hondureño con 37 unidades, y el Platense queda rezagado en octavo lugar con 19 unidades.

Más temprano, el Génesis PN venció por la mínima al CD Choloma en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.

La única anotación del partido llegó en el minuto 41 con un remate de larga distancia de Willian Moncada que no pudo desviar el arquero Jeison Truque.

Los otros resultados de la jornada 17 son: Marathón 2-1 Olancho FC, Motagua 2-1 Victoria y Juticalpa FC 4-3 Real España. AG