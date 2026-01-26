Olimpia vence por la mínima al Génesis en una jornada de empates

Tegucigalpa – El Olimpia venció por la mínima al Génesis PN, mientras que el Marathón y el Platense no pasaron de un empate contra el Lobos y Victoria, respectivamente, en el cierre de la primera jornada del Torneo de Clausura 2026.

En el estadio Chelato Uclés, Olimpia venció 1-0 al Génesis PN en el cierre de la jornada dominical.

La única anotación del partido llegó en el minuto 40 cuando Edwin Rodríguez aprovechó un error en la zaga defensiva de los visitantes y remató de derecha para vencer al arquero Dayan Rodríguez.

Previamente, Lobos rescató un empate agónico de 1-1 ante el Marathón en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

Los verdolagas abrieron el marcador en el minuto 58 cuando el delantero argentino Nicolás Messiniti mandó un pase en el área para que Samuel Elvir rematara solo frente a la portería.

Pero el equipo universitario logró empatar el partido en el minuto 97, Christian Gutiérrez mandó un centro al área desde la banda izquierda, Leonardo Herrlein lo baja de pecho y Jairo Róchez remató con su pierna derecha.

Más temprano, el Platense no pasó de un empate 1-1 ante el Victoria en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

La primera anotación del partido sucedió en el minuto 19 a favor del Victoria, el cubano Yahudel Lahera recibió un balón largo y sin pensarlo remató con todo para vencer a Javier Orobio que consiguió desviar el balón pero no lo suficiente para evitar la caída de su marco.

Para el minuto 21 llegaría la respuesta de Platense, cuando Manuel Salinas culminó una gran jugada en el área y envió el balón al fondo del marco defendido por Esaú Flores.

Los resultados de la jornada sabatina: Real España 2-0 Olancho FC y Juticalpa 1-0 CD Choloma. AG