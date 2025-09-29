Olimpia vence al Choloma y mantiene el liderato del torneo Apertura

Tegucigalpa – La jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional, continuó este domingo con los encuentros entre Olimpia que venció al Choloma y Platense empató 1-1 con Juticalpa.

En la capital hondureña, el Olimpia recibió al Choloma en el estadio José de la Paz Herrera, donde al minuto 8 se registraba el primer gol de los merengues a través de Jerry Bengtson.

Los de casa siguieron generando llegadas a gol, pero las acciones no se concretaron.

Igualmente, el equipo Choloma intentó establecer la paridad en el encuentro, pero no lo logró.

En la segunda mitad, la dinámica continuó en ambos equipos que generaban acciones de gol, pero no se concretaban.

Fue hasta el minuto 83, una jugada generada por Jorge Álvarez quien hizo una pared con Chirinos que se la devuelve para liquidar el partido 2-0.

Los olimpistas mantienen el liderato del torneo con 24 puntos, seguidos del Marathón y Olancho con 20 unidades.

En Puerto Cortés, el Platense empató con Juticalpa 1-1 y se planta en la quinta posición del torneo. IR