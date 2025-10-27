Olimpia vence 2-1 al Real España y mantiene el liderato del torneo Apertura

Tegucigalpa-El Olimpia mantiene el liderato del torneo Apertura de la Liga Nacional tras vencer 2-1 al Real España.

Los merengues sumaron 34 puntos y se aleja a 4 unidades de su más cercano perseguidor el Marathón.

Los goles fueron obra de Kevin López y Yustin Arboleda. Por el aurinegro descontó Gustavo Moura al 90.

Con cierta cautela y con la mirada puesta en sus duelos por las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, Olimpia y Real España se citaban en el estadio “Chelato Uclés”, en un clásico donde estaba en juego el liderato, sobre todo para el capitalino que necesitaba ganar de nuevo para alejarse cuatro puntos del Marathón.

Sin embargo, lo anterior no fue excusa para que ambos equipos saltarán decididos al ataque, pero fue el “león” que pegó primero, con un gol de Kevin López que a los 16’ los ponía a ganar 1-0.

Con el marcador a su favor el Olimpia se fue al descanso.

Minuto 67: Goooool del colombiano Yustin Arboleda que pone el juego #Olimpia 2-0 #RealEspaña despues después de fallar un tiro penal y contra rematar. pic.twitter.com/QpWXCzEvIK — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 27, 2025

En la segunda mitad Yustin Arboleda decretó el 2-0 mediante lanzamiento penal.

El Real España logró el descuento 2-1 con un gol de Gustavo Moura, pero ya era tarde y todo estaba para que el Olimpia se adjudicara tres valiosos puntos que lo ubican como líder solitario del torneo.

En otro partido de la jornada, el Olancho FC empató 2-2 con Genesis. IR