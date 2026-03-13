Olimpia vence 2-1 a Platense al término de la primera vuelta del torneo Clausura

Tegucigalpa– La primera vuelta del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras terminó este jueves con el partido Platense – Olimpia.

Este encuentro era el último de la jornada 11, el cual se disputó en el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, donde el Olimpia de visita venció 2-1 a los escualos.

Por 80 minutos el partido se mantuvo cero a cero en el marcador.

Hasta que, en un tiro libre por falta frente al área, Santiago Ramírez se estrenó como goleador olimpista al marcar el 0-1 de Olimpia ante Platense.

Al 87, Santiago Ramírez apareció nuevamente en el partido, pero esta vez asistiendo a Jorge Álvarez con un pase filtrado hacia el área del Platense, para que este rematara de derecha y venciera al portero Merlin Bonilla para el 2-0.

Al 90+3, el árbitro sancionó penal a favor de Platense por una mano dentro del área de Olimpia, Erick Puerto estableció el descuento para Platense. IR