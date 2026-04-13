Olimpia se queda con accidentado derbi capitalino, Olancho doblega al Marathón y Real España rescata empate

Tegucigalpa – El Olimpia se quedó con el derbi capitalino al vencer por la mínima al Motagua, mientras que el Olancho FC doblegó al Marathón, y el Real España rescató un empate en Choluteca en el inicio de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026.

El principal partido de la jornada era una nueva edición del derbi capitalino entre Olimpia contra Motagua.

Antes del inicio del partido se registraron incidentes entre aficionados de ambos clubes en las afueras del estadio José de la Paz Herrera que ocasionó cuatro heridos, entre ellos un policía, vehículos y casas dañadas.

(LEER): Heridos y vehículos afectados deja enfrentamiento de aficionados del Motagua y Olimpia

La única anotación del partido llegó en el minuto 14 con anotación de Edwin Rodríguez en un tiro libre, que contó con la complicidad del portero Luis Ortiz que no pudo contener el balón en sus manos.

Por sí un horror no fue suficiente, Ortiz derribó en el área a Jorge “Toro” Benguché y el árbitro Said Martínez pitó penal a favor del Olimpia en el minuto 61.

No obstante, Ortiz pudo reivindicarse de su error al tapar el lanzamiento penalti ejecutado por Michaell Chirinos.

Con el triunfo, el Olimpia alcanza al Motagua y ambos quedan con 29 puntos.

Cuarto triunfo consecutivo para Olancho

Más temprano, el Olancho consiguió un valioso triunfo en su visita al estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula al vencer 0-2 al Marathón.

Al minuto seis, el árbitro central anuló un gol de Alexy Vega a favor del Marathón tras una posición adelantada de Samuel Elvir.

En el minuto 11, Marlon “Machuca” Ramírez abrió el marcador a favor del equipo olanchano con un fuerte remate de derecha de larga distancia que sorprendió al arquero Jonathan Rougier.

Al minuto 42, Aarón Cabrera casi anota el segundo gol a favor del Olancho con un remate de derecha que pasó cerca de la portería defendida por Rougier.

Para el segundo tiempo, la historia no fue diferente, “Machuca” Ramírez desbordó por la banda izquierda hacia el área, asistió al delantero Clayvin Zúniga que solo remató con la zurda para batir a Rougier en el minuto 58.

Cinco minutos después, los olanchanos quedaron con 10 jugadores por la expulsión de Nelson Muñoz por una falta contra el delantero argentino Nicolás Messiniti; mientras que el director técnico del Marathón, Pablo Lavallén, también fue expulsado por provocar una pequeña riña.

Con el triunfo, Olancho FC llega a 23 puntos, mientras que el Marathón queda con 24 unidades.

Empate en Choluteca

En el último partido de la jornada dominical, Lobos UPNFM y Real España empataron 1-1 en el estadio Emilio Williams de la ciudad de Choluteca.

El equipo universitario comenzó ganando en el minuto 22 con anotación del colombiano Luis López al recibir un centro de saque de banda para rematar de cabeza y vencer al arquero Luis «Buba» López.

Sin embargo, la insistencia del Real España dio frutos, cuando Eddie Hernández remató en el área, hubo un desvío de un defensor y el balón impactó en el poste, el rebote le quedó a Exon Arzú solo empujó el esférico.

Con el empate, el Real España sigue de líder del torneo con 31 puntos, Lobos queda en sexto lugar con 18 unidades.

La jornada 18 finaliza con los partidos: Victoria-CD Choloma el lunes y Juticalpa FC-Platense el miércoles. AG