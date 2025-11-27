Olimpia rescinde el contrato de Kevin López

Tegucigalpa – El Club Deportivo Olimpia confirmó la salida del club, este jueves, del mediocampista Kevin López, que se suma a la baja esta semana del defensor José García.

“El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, medios de comunicación y público en general que este día se ha llegado a un acuerdo con el jugador Kevin Josué López para la rescisión de su contrato con el club”, informó el cuadro merengue mediante un comunicado oficial.

El Rey de Copas agradeció el esfuerzo y dedicación del futbolista Kevin López y le deseó suerte en sus próximos retos deportivos.

Kevin López es el segundo futbolista que es dado de baja en pleno torneo, luego que el defensor José García corriera la misma suerte en la presente semana.

La mala relación de ambos futbolistas con el DT uruguayo Eduardo Espinel habría acelerado sus salidas del cuadro más campeón de Honduras. JS