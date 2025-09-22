Olimpia remonta y es líder de la primera vuelta, Olancho FC golea al Choloma

Tegucigalpa – El Olimpia remontó este domingo al Victoria, mientras que el Olancho FC apabulló al CD Choloma en el cierre de la jornada 11 del Torneo de Apertura de 2025.

En el estadio Municipal Ceibeño, el Victoria recibió al Olimpia que quería recuperar el liderato de la tabla.

Los locales comenzaron ganando con un gol de Carlos Bernárdez en el minuto 35 tras recibir un pase de Arnold Portillo y el delantero definió de derecha para vencer al arquero Edrick Menjívar.

Al inicio del segundo tiempo, Allan Banegas anotó tras un fuerte remate que fue desviado por un jugador del Olimpia y Menjívar no logra sacarla.

Sin embargo, Michaell Chirinos descontó para el Olimpia en el minuto 48 tras aprovechar el rebote en el área y definir de derecha.

Un minuto después, Jorge “Toro” Benguché empató el partido con un disparo al límite del área con su pierna derecha.

Al minuto 75, José Mario Pinto sacó un remate cruzado de derecha que terminó en un golazo para concretar la remontada merengue.

Con el triunfo, el Olimpia es líder de la primera vuelta con 19 puntos.

Goleada olanchana

Más temprano, en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, el Olancho FC goleó 6-2 al CD Choloma y es escolta del Olimpia con 19 puntos.

En el minuto 21, Alex López sirvió para Óscar Almendarez que remató desde afuera con su pierna derecha para abrir el marcador.

Cuatro minutos después, Diego Rodríguez mandó un centro al área desde la banda izquierda y el joven Aaron Cabrera remató de cabeza para superar al portero Jeison Truque.

Al minuto 29, otra vez Rodríguez mandó un pase que pudo definir Cabrera para anotar su segundo gol del partido.

Los cholomeños descontaron en el marcador mediante un lanzamiento penalti ejecutado por Marco Aceituno en el minuto 32.

Los olanchanos ampliaron la diferencia en el marcador en el minuto 41 cuando el uruguayo Charles de Olivera disparó, pero el arquero Truque contiene el balón, sin embargo, el delantero empujó el balón de carambola.

Tres minutos después, Cabrera marcó un triplete tras quitarse la marca de un defensor con un recorte remató de derecha para vencer la mala salida de Truque.

En el segundo tiempo, Marlon “Machuca” Ramírez anotó el sexto para los olanchanos en el minuto 54, tras estar sin marca y se acomodó para definir con su pierna izquierda.

Los de Choloma lograron marcar el segundo gol en el minuto 74, cuando el extremo Bryan Félix se perfiló con su pierna izquierda para sacar un remate cruzado anotando un golazo.

Real España vuelve a triunfar

Posteriormente, el Real España volvió a ganar en el Apertura hondureño al doblegar a los Lobos UPNFM en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

En los minutos adicionales del primer tiempo, Jhow Benavídez envió un centro al corazón del área que fue conectado de cabeza por Afronit Tatum que le dio una trayectoria al balón imposible de atajar para Alex Güity.

En el minuto 51, Dixon Ramírez filtró el balón para Gustavo Moura que no logró eludir la marca de su rival, Ramírez volvió a aparecer para sacar un remate directo.

La undécima jornada comenzó el sábado con los partidos: Motagua 0-0 Juticalpa FC y Génesis PN 1-1 Platense. AG