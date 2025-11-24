Olimpia mantiene el liderato del torneo Apertura tras vencer a Marathón

Tegucigalpa– El Olimpia se afianzó en el liderato tras vencer 3-2 a Marathón que este martes 25 de noviembre arriba a sus 100 años.

Olimpia sumó 40 puntos y le sacó 4 de diferencia al sampedrano.

Gol de Clinton Bennett para el 3-1 a favor de Olimpia ante Marathón. #ProcesoDigital pic.twitter.com/Ar3xYcsBkG — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 24, 2025

El equipo capitalino, abrió el marcador por medio de Yustin Arboleda (12’ penal), Jorge Benguché (55′) y Clinton Bennetth (79′).

Mientras que un doblete de Nicolás Messiniti al 53′ y 87’, para el Marathón.

El triunfo del Olimpia le brinda seguridad tras la goleada que recibió en la fecha anterior cuando enfrentó al Génesis Policía.

En el otro encuentro, el Real España perdió 1-2 de local ante el Motagua. IR