Olimpia le pega al Marathón y Génesis “muy macho” en Olancho

Tegucigalpa – Las triangulares finales del Torneo Clausura de la Liga Nacional continuaron este miércoles con los juegos Olancho 1-3 Génesis y Olimpia 2-0 Marathón.

En el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, el sorprenderte Génesis le fue a ganar 1-3 al Olancho en su propio patio.

Henry “Cachita” Gómez puso a ganar a los olanchanos, pero Gabriel Araujo, Roger Sander y Daniel Meléndez redondearon el triunfo de los policías.

El equipo que dirige el portugués Fernando Mira suma 4 puntos en dos partidos, mientras Motagua tiene 1 y Olancho 0.

En el segundo juego de la jornada, el Olimpia ganó con polémica a Marathón luego que mediante el FVS (Football Video Support) el árbitro Armando Castro decidió pitar un penal a favor de Olimpia.

Edwin Rodríguez cambió el penal por gol y luego Michel Chirinos puso el 2-0.

El DT del Marathón, Pablo Lavallen calificó que el fútbol hondureño es un circo que lo maneja la televisión encargada de los derechos de transmisión de los partidos. “Pitaron un penaltito”, se quejó y arremetió contra la televisora que provee las imágenes del FVS.

Olimpia y Marathón lideran esta triangular con 3 puntos, el Real España tiene cero unidades.

Los ganadores de las dos triangulares jugarán la final del torneo Clausura del fútbol hondureño. JS