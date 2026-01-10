Olimpia informa salida de Dereck Moncada y Edwin Solani

Tegucigalpa – El Club Olimpia Deportivo informó que el extremo derecho Dereck Alessandro Moncada Arguijo ha finalizado su vínculo contractual con la institución, igualmente Edwin Solani y Solano.

De mutuo acuerdo, y junto a su familia, el jugador ha tomado la decisión de buscar una oportunidad en el extranjero para continuar su desarrollo profesional, indicó el club en un comunicado sobre Moncada.

“Fiel a su filosofía de formación y crecimiento integral, el Club Olimpia Deportivo respalda esta decisión, convencido de que los sueños de un joven talento nunca deben ser truncados, sino acompañados y fortalecidos”, subraya el escrito.

Dereck es parte de la familia olimpista desde las Fuerzas Básicas, y durante el último año se convirtió en una pieza importante del primer equipo bajo la dirección técnica del profesor Eduardo Espinel, destacando por su compromiso, disciplina y evolución futbolística.

El Club Olimpia Deportivo agradeció a Dereck Moncada por su entrega, profesionalismo y amor por los colores, y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera.

Este mismo sábado el cuadro capitalino informó que el extremo nacional Edwin Solany Solano culminó su vínculo con el club, donde supo cosechar múltiples éxitos y triunfos vistiendo los colores del Rey de Copas. (RO)