Olimpia ilusiona con jóvenes, Motagua golea en Catacamas, amargo debut del Estrella Roja

Tegucigalpa – La jornada uno del Torneo Apertura 2026 continuó este domingo con la goleada del Motagua en Catacamas, el triunfo de un Olimpia con un doblete de un debutante y el amargo debut en primera división del Estrella Roja de Danlí.

En el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, el Olimpia comenzó una nueva edición de la Liga Nacional doblegando al Lobos con doblete del debut del joven Jeremy Rodríguez.

La primera anotación del partido sucedió en el minuto 16, Rodríguez concluyó una jugada ofensiva al recibir un pase de Bryan Cortés y definir de derecha frente al arquero Alex Guity.

Al minuto 21, un centro al área de Félix García desde la banda derecha y Rodríguez remató de cabeza para lograr un debut soñado al anotar los goles de la victoria.

Los merengues lograron un debut perfecto en el Torneo de Apertura 2026 de la mano de los jóvenes Jeremy Rodríguez y Bryan Cortés.

Debut con sabor a derrota

Previamente, el nuevo inquilino de la Liga Nacional, el Estrella Roja perdió 0-1 ante Olancho FC en el estadio Marcelo Tinoco en la ciudad de Danlí.

La única anotación del partido fue en el minuto 27, tras Marlon “Machuca” Ramírez aprovechara dejado por el portero Víctor Moreira.

Goleada en Catacamas

En el primer partido de la jornada dominical, Motagua goleó 0-3 al Juticalpa FC en el estadio Rubén Guifarro en la ciudad de Catacamas.

El delantero costarricense Jonathan Moya abrió el marcador en el minuto 67 tras recibir un centro desde la banda derecha del panameño Jorge Serrano y definir de cabeza en el área frente al portero Enrique Facussé.

En el minuto 81, Serrano volvió a hacer daño en la banda derecha, se quita la presión de un defensor, mandó un pase para que el uruguayo Rodrigo de Olivera solo empujará el balón al fondo de la portería.

Finalmente, Óscar Padilla Discua finiquitó el partido en el minuto 85, quien se sumó al ataque tras la mala marca de la defensa del Juticalpa y definió de zurda frente a Facussé.

La fecha uno del Torneo de Apertura 2026 finalizará este lunes con el duelo entre Marathón ante el otro nuevo inquilino que es el Independiente de Siguatepeque.

El Torneo de Apertura 2026 comenzó el viernes con el triunfo 0-3 del Real España sobre el Platense y la victoria 2-0 del Génesis PN al CD Choloma. AG