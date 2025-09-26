Olimpia golpea como visitante a Cartaginés y se acerca a semifinal de Copa Centroamericana

San José- El Olimpia hondureño derrotó este jueves en un reñido partido como visitante por 1-2 al Cartaginés costarricense, resultado que le permite acercarse a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

En partido de ida de los cuartos de final, disputado en el estadio José Rafael Meza de la ciudad costarricense de Cartago, el Olimpia se fue arriba en el marcador con goles de Michael Chirinos al minuto 8 y de Jorge Benguché al 38, mientras que el Cartaginés descontó por medio de Marco Ureña.

Con este resultado el conjunto hondureño puso un pie en las semifinales tomando en cuenta que los goles de visitante cuentan como criterio de desempate, lo que obliga al Cartaginés a ganar y marcar por lo menos dos goles en el partido de vuelta la próxima semana en Tegucigalpa.

Comenzó con contundencia el equipo hondureño dirigido por el entrenador uruguayo Eduardo Espinel, y apenas al minuto 8 ya estaba arriba en el marcador con un gol de Chirinos, quien culminó una buena jugada de sus compañeros en el costad izquierdo del área.

Marco Ureña estuvo cerca de empatar un par de minutos después con un potente remate desde fuera del área que se estrelló en el horizontal del portero Menjívar.

El ímpetu local fue frenado por Jorge Benguché, quien al 38 marcó el 0-2 al recibir sin oposición en el área chica un pase de su socio en el ataque Yustin Arboleda.

El entrenador del Cartaginés, el argentino Andrés Carevic, ajustó su equipo en el descanso con tres variantes que le permitieron a su equipo tomar el control de las acciones y generar ocasiones de gol, hasta que al minuto 69 consiguió su premio con una anotación de Marco Ureña.

Los últimos 20 minutos fueron de constante ataque del Cartaginés con algunas llegadas de peligro como un remate cruzado de Claudio Montero que se fue cerca del poste.

Pese a la presión que ejerció sobre el rival, el Cartaginés no pudo empatar el partido. EFE/lb