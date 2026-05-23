Olimpia da las gracias a su capitán Jerry Bengtson que no continuará en el equipo

Tegucigalpa – El Club Olimpia Deportivo anunció que el delantero hondureño Jerry Bengtson no continuará formando parte de la institución, luego de que no se renovará su vínculo contractual con el club capitalino.

A través de un comunicado, la directiva del “Rey de Copas” destacó la trayectoria del atacante de 39 años, quien llegó al equipo en junio de 2018 y desde entonces se convirtió en uno de los máximos referentes históricos de la institución. Durante su paso por Olimpia, Bengtson disputó más de 300 partidos oficiales, marcó 144 goles en Liga Nacional y anotó 10 tantos en torneos internacionales de la Concacaf.

El club resaltó que el delantero fue pieza clave en la obtención de 10 títulos de Liga Nacional y de la histórica conquista de la Liga Concacaf 2022, consolidándose además como el máximo goleador histórico de la Liga Nacional de Honduras y uno de los principales artilleros del conjunto olimpista.

Asimismo, Olimpia reconoció el liderazgo, profesionalismo y compromiso del futbolista tanto dentro como fuera del terreno de juego, cualidades que lo llevaron a convertirse en capitán y uno de los ídolos más queridos por la afición merengue.

“Hoy despedimos no solo a un extraordinario futbolista, sino también a un capitán ejemplar y a un goleador que dejó una huella imborrable en la historia olimpista”, expresó el club en su mensaje de despedida dedicado al atacante hondureño. IR