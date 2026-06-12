Olimpia cumple 114 años de historia como el club más grande de Honduras y CA

Tegucigalpa – Este viernes 12 de junio, el Club Deportivo Olimpia cumple 114 años de existencia en la historia y consolidándose como el club más galardonado de Honduras y Centroamérica.

– 40 ligas y dos copas de Concacaf engalanan el palmarés del club más popular.

– El campeón del mundo con Brasil Paulo César Lima formó parte del Olimpia en la década de los 60.

El equipo con mayor número aficionados en el país y uno de los más populares de Centroamérica celebra su cumpleaños bajo el mando de Rafael Villeda Ferrari y en la búsqueda de un nuevo título que vaya a su colección de vitrinas.

Originalmente, el Olimpia nació un 12 de junio de 1912 con el nombre “Nacional Olimpia” como equipo de béisbol, sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un club de fútbol

“Los Merengues”, como son conocidos popularmente, no lograron en el Torneo de Clausura 2025 revalidar el título, pero se está preparando para competir la Liga Nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf.

A lo largo de su historia es el único equipo de Honduras que tiene tres tetracampeonatos, de la mano de los argentinos Danilo Tosello y Pedro Troglio en dos ocasiones.

En sus 114 años de historia, Olimpia tiene 40 títulos de Liga Nacional, tres copas de Honduras, dos Copa de Campeones de Concacaf, dos Liga Concacaf y dos Copa Uncaf.

Para el próximo torneo, Olimpia se ha reforzado con los fichajes de los jugadores: el extremo Jainer Bermúdez, el lateral uruguayo Carlos Emanuel Coello y el defensor Cristian Canales para profundizar la plantilla en la búsqueda de los títulos de Liga Nacional y Copa Centroamericana.

Centenares de emblemáticos futbolistas forman parte de la rica historia del club fútbol considerado el más grande de Centroamérica. AG