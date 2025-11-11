Olimpia convence a DT Eduardo Espinel para que concluya el torneo Apertura

Tegucigalpa – El Olimpia Deportivo informó este martes que luego de una reunión sostenida por la directiva del club junto con el profesor Eduardo Espinel y su cuerpo técnico, se determinó continuar cumpliendo con su contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Se agregó que en los próximos días, el entrenador sostendrá una nueva reunión con la directiva del club para definir los pasos a seguir y su futuro profesional una vez concluido el presente vínculo contractual.

“El Club Olimpia Deportivo agradece al profesor Espinel y a su cuerpo técnico por el compromiso mostrado con la institución”, cita el comunicado oficial del Olimpia.

El DT uruguayo Espinel renunció al cargo el pasado domingo luego de la catastrófica derrota 6-2 ante el Génesis Policía Nacional en el Estadio Roberto Suazo Córdoba de la Paz.

Olimpia sigue en primer lugar del Torneo Apertura con un punto de diferencia del Marathón. JS