Olimpia campeón de la Supercopa 2026

Tegucigalpa – Olimpia se proclamó campeón de la Supercopa de Honduras 2026 al derrotar 1-0 a su eterno rival Motagua en una vibrante edición del superclásico capitalino disputada en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera «Chelato Uclés».

El único tanto del encuentro llegó al minuto 53, cuando Emmanuel Coello aprovechó un balón dentro del área tras un centro desde la banda derecha y, con un remate sutil, venció al guardameta Luis Ortiz para darle la ventaja definitiva al conjunto merengue.

Con ese gol, el equipo dirigido por los albos logró mantener el resultado hasta el pitazo final y levantó el trofeo de la primera edición oficial de la Supercopa de Honduras, un torneo que reúne a dos de los equipos más representativos del fútbol nacional.

La Supercopa de Honduras marca un hecho histórico para el balompié catracho, al incorporarse de manera oficial y permanente al calendario de competencias. Aunque anteriormente existieron ediciones esporádicas e informales desde finales de la década de los noventa, esta es la primera vez que el certamen se disputa bajo un formato institucionalizado.

La Liga Nacional y la Federación de Fútbol de Honduras buscan consolidar esta competencia como un torneo anual que permita definir al supercampeón del país, fortaleciendo el calendario futbolístico y ofreciendo un nuevo título oficial en disputa.

Con esta conquista, Olimpia suma un nuevo trofeo a su extensa vitrina y reafirma su protagonismo en el fútbol hondureño, imponiéndose una vez más a su máximo rival en un partido de alta intensidad y gran expectativa entre la afición. IR