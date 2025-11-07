Olimpia busca consolidarse como líder en Honduras ante Génesis

Tegucigalpa – Olimpia, con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, buscará consolidarse ante Génesis como líder inalcanzable en Honduras, en el juego del domingo como visitante, correspondiente a la jornada 19 del torneo Apertura.

Los dirigidos por Espinel son líderes con 37 puntos, mientras que Génesis, de la mano del portugués Fernando Mira, ocupa la novena casilla con 13.

De mantener la buena racha, Olimpia se encamina a finalizar en el primer lugar al cierre de las dos vueltas regulares de la competición, en la que participan once equipos, lo que le asegura, por reglamento, su pase a semifinales, lo que también corre para el que llegue como segundo.

Su escolta más cercano es Marathón, del argentino Pablo Lavallén, que él sábado recibirá a Platense.

Marathón es segundo en la tabla con 34 enteros, en tanto que Platense es octavo, con 19.

El modesto Olancho, que se ha situado en la tercera posición con 22 unidades, será anfitrión, también el sábado, del Universidad Pedagógica, que está en la sexta, con 20.

En el tercer juego del sábado, Victoria, que no logra salir del fondo, con cinco enteros de 45 posibles, y dirigido por el colombiano John Jairo López, recibirá a Real España, del costarricense Jeaustin Campos, que ocupa la cuarta posición con 22.

La jornada se completará el domingo con el juego entre Motagua y Choloma.

Motagua, de la mano del español Javier López, es quinto en la clasificación con 22 puntos, mientras que Choloma es décimo, con 11. EFE