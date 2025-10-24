Olimpia busca alejarse aún más de su escolta Marathón en el Apertura hondureño

Tegucigalpa – Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, apostará por alejarse de su escolta más cercano, Marathón, en la jornada 16 del torneo Apertura hondureño, que tendrá como aliciente dos clásicos entre los cuatro mejores equipos del fútbol local.

Como anfitrión en Tegucigalpa, Olimpia se enfrentará el domingo al Real España, con el costarricense Jeaustin Campos en el banquillo.

Los dirigidos por Espinel, líderes con 31 puntos, vienen de empatar el jueves 1-1 con Alajuelense en el partido de ida de las semifinales de la Copa Concacaf.

Los pupilos de Campos, de locales, también empataron 1-1 con el Xelajú, el miércoles en la ida del mismo torneo.

Real España ocupa la tercera casilla con 22 unidades.

El sábado en el primer clásico de la jornada 16, Marathón recibirá a Motagua.

Marathón es segundo en la clasificación con 27 enteros, mientras que Motagua, con dos partidos menos, suma 19 y es sexto en la tabla.

Choloma, que ocupa la novena posición con diez puntos, recibirá a Juticalpa, que es octavo, con 16.

En el tercer juego del sábado, Victoria será anfitrión del Universidad Pedagógica.

Victoria es último en la tabla con once unidades, en tanto que Universidad Pedagógica es séptimo, con 17.

La jornada se completará el domingo con el partido entre los locales del Olancho y Génesis.

Olancho ha escalado hasta la cuarta casilla, con 21 enteros, mientras que Génesis ha caído a la décima, con nueve.

De los once equipos que compiten en el Apertura, Platense descansará en la jornada 16. EFE