Oleaje fuerte provoca erosión costera en Corozal y mantiene en alerta al litoral Caribe de Honduras

Tegucigalpa – El fuerte oleaje registrado en las últimas horas en el litoral Caribe ha provocado procesos de erosión costera en la comunidad de Corozal, en el departamento de Atlántida, generando preocupación entre los pobladores, quienes reportan daños en zonas cercanas de la comunidad garífuna.

Habitantes del sector señalan que el incremento del oleaje ha comenzado a afectar áreas vulnerables de la costa, lo que mantiene en alerta a las familias que residen en primera línea de playa ante el riesgo de mayores afectaciones si las condiciones marítimas continúan deteriorándose.

Las familias piden una evaluación de parte de las autoridades, para evitar mayores riesgos.

Por su parte, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), mantiene la Alerta Verde para la línea costera del Litoral Caribe y el departamento de Islas de la Bahía debido a la alteración del oleaje, que continúa generando condiciones de riesgo en zonas costeras.

Asimismo, la medida de prevención se extiende a los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle, donde las autoridades recomiendan a la población mantenerse vigilante ante posibles lluvias, deslizamientos o afectaciones asociadas al fenómeno climático.

En ese sentido, Copeco exhortó a las comunidades costeras y a los pescadores artesanales a tomar precauciones y atender las recomendaciones oficiales mientras persistan las condiciones de mar agitado en el país. LB