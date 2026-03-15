Olbin Sarmiento nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras

Tegucigalpa – Tras concluir el proceso electoral, el representante de Frente Patria y Justicia, Olbin Sarmiento, se declaró ganador de los comicios y como tal nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), para el periodo de 2026-2028.

La votación deja al frente al abogado Sarmiento del Frente Patria y Justicia con seis mil 802 votos, Mario Urquía del FRD con mil 984 votos, Jorge Serrano independiente con mil 765 y Pedro Vásquez del Gremialista con 360.

Unos 40 mil abogados estaban llamados a elegir a través del voto a sus nuevas autoridades en donde participaban tres movimientos.

Desde las 8:00 de la mañana iniciaron las elecciones del CAH a nivel nacional.

Las elecciones se desarrollaron de forma tranquila, donde los abogados se apersonaron a ejercer el sufragio.

Además de la sede central de Tegucigalpa, también había urnas habilitadas en las sedes regionales como San Pedro Sula, La Ceiba y otras partes del país.

A esta hora de la noche, según confirmó el abogado Olbin Sarmiento, candidato del Frente Patria y Justicia a la presidencia del CAH, a Proceso Digital el fue el vencedor del proceso.

Sarmiento agradeció a todos los abogados que le dieron el voto de confianza.

El ganador de los comicios del CAH sustituirá a su colega Gustavo Solorzano y estará durante el periodo de 2026-2028. IR