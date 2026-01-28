Olban Valladares señala la corrupción como causa principal de la pobreza

Tegucigalpa- El analista político y económico Olban Valladares cuestionó el mal uso de los recursos públicos en Honduras en situaciones que no son para el beneficio común y afirmó que la corrupción sigue siendo la raíz principal de los problemas estructurales del país, especialmente de la pobreza y el crecimiento desmedido del aparato estatal.

-El analista cuestiona el mal uso de recursos públicos y nombramientos a ultima hora así como la autorización de sindicatos para favorecer colectivos de Libre.

Valladares sostuvo que el despilfarro de fondos públicos no es un fenómeno exclusivo del gobierno anterior, sino una práctica que se ha repetido a lo largo de varias administraciones. Sin embargo, aseguró que en los últimos cuatro años esta situación se profundizó, al punto de superar a gobiernos anteriores en la contratación desproporcionada de personal, casi siempre con fines políticos.

“El monstruo de la burocracia no es solo un problema del gobierno anterior, pero ese gobierno vino a ponerle un broche de oro, con una manía exagerada de empleo público, enchambando correligionarios con salarios elevados y extraordinarios, hasta en el último momento”, afirmó.

El analista indicó que estas prácticas están directamente vinculadas con los conceptos más amplios de la corrupción, a la que calificó como el primer elemento causante de la pobreza. En ese sentido, recordó que, al analizar las causas de la pobreza en los últimos 24 años, la constante ha sido el uso indebido de los recursos del Estado.

Asimismo, Valladares criticó las decisiones adoptadas en las últimas horas del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, particularmente la adjudicación de plazas y la aprobación de cinco sindicatos vinculados a colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre). A su juicio, estas acciones representan una estrategia para dejar “amarrado” al nuevo gobierno.

“Eso es ponerle una cáscara de banano al gobierno entrante, porque cuando el presidente Asfura intente reducir el Estado tendrá que tocar intereses de personas organizadas en esos sindicatos”, señaló, cuestionando por qué dichas decisiones se tomaron a última hora.

Valladares advirtió que la reducción del aparato estatal no será una tarea fácil, pero insistió en que es urgente. Aseguró que cuatro años no serán suficientes para corregir el rumbo del Estado y que el proceso debe desarrollarse en dos fases, comenzando por la eliminación de instituciones innecesarias, aunque esto implique el pago de prestaciones y enfrentar demandas laborales.

En ese contexto, planteó que será clave observar si las centrales obreras están dispuestas a colaborar no con un gobierno en particular, sino con el país, considerando que más del 40% de los recursos del Estado se destinan actualmente al servicio de la deuda, lo que limita la inversión pública.

El analista también anticipó que Honduras se verá obligada a recurrir a un nuevo endeudamiento, pero subrayó que este debe ir acompañado de una política firme de austeridad. “El gobierno no puede continuar con el derroche indiscriminado de fondos”, enfatizó.

Finalmente, Valladares insistió en que los recursos públicos deben priorizarse en inversión productiva y, especialmente, en el sector educativo, al que calificó como la base fundamental del desarrollo del país. Señaló la necesidad de construir nuevas escuelas y fortalecer el sistema educativo para atender a una población infantil en crecimiento.

“Si no invertimos en educación y en nuestros niños, no estamos haciendo absolutamente nada o estamos haciendo muy poco”, concluyó.LB