Analista Olban Valladares advierte riesgos para la concordia entre consejeros del CNE

Tegucigalpa – El analista político Olban Valladares considera que el lenguaje corporal de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall reflejó durante su reciente conferencia donde garantizó que las elecciones generales van, llueva, truene o relampaguee, refleja un poco de soberbia.

(Leer) Van a haber elecciones llueva, truene o relampaguee: Ana Paola Hall

“Escuché toda la conferencia, no me gustó no tanto los términos a los cuales se refirió sino que su lenguaje corporal”, dijo Valladares al destacar que éste no transmitió armonía, la que es la plataforma del desarrollo de cualquier institución de cualquier país.

El analista político también leyó en Hall, un poco de soberbia, “me pareció que ya le picó el gusano del autoritarismo y ese presidencialismo que le afecta a todas las instituciones en Honduras”, dijo al mencionar los actuales casos de los poderes Legislativo, con Luis Redondo que sesiona cuando quiere, hace y deshace con el presupuesto, y en Judicial, con Rebeca Ráquel Obando.

Valladares dijo que espera que ese “llueve, truene o relampaguee” expresado por la presidenta Hall, “no traiga rayos que queme el árbol de la concordia entre los consejeros y que destruya precisamente lo que nos ha costado tanto tiempo, desde la década del 80 en el siglo pasado”. VC