Olancho y Motagua ganan a Platense y Choloma en inicio de la jornada 10

Tegucigalpa – El inicio de la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga Nacional, deja lo triunfos de Olancho ante Platense y Motagua ante Choloma.

En el primer juego, el Olancho FC dio cuenta 2-1 del Platense. Los goles pamperos fueron anotados por Henry “Cachita” Gómez y Clayvin Zúniga, mientras Manuel Salinas había empatado para los escualos.

En el duelo nocturno, el local Choloma perdió 1-3 frente a Motagua. Rodrigo de Olivera, Rodrigo Gómez y Carlos Mejía anotaron para los azules, el tanto cholomeño fue de Enrique Borjas.

Motagua lidera el torneo con 19 puntos, uno más que Real España que este domingo visita la capital para enfrentar a Olimpia.

La jornada se cierra este domingo con los choques: Victoria-Génesis, Olimpia-Real España y Lobo-Juticalpa. JS