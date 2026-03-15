Olancho golea al Real España y Marathón doblega a Lobos, tablas en Choloma

Tegucigalpa – El Olancho FC goleó este sábado al Real España, mientras que el Marathón doblegó a Lobos y CD Choloma empató contra el Juticalpa FC en el inicio de la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026.

La sorpresa de la jornada fue la victoria de 3-0 del Olancho FC ante uno de los colíderes del torneo en el estadio Juan Ramón Brevé en la ciudad de Juticalpa.

Al minuto 73, el panameño Jorlian Sánchez abrió el marcador con un remate con su pierna al fusilar al arquero Luis “Buba” López.

Seis minutos después, un fuerte remate de Kevin López impactó en el poste, en el rebote, Marlon “Machuca” Ramírez habilitó a Christian Cálix que solo empujó el balón hacia la portería.

Darwin Murillo finiquitó el partido en el minuto 83 al empujar el balón a la portería con una barrida y aprovechando que el arquero López estaba en el suelo tras rechazar un centro en el área.

El Real España perdió la imbatibilidad con esta derrota, pero permanece colíder con Motagua, y los olanchanos ascienden al tercer lugar con 17 puntos.

Reencuentro con el triunfo

En el primer partido de la jornada sabatina, el Marathón derrotó 2-0 a Lobos en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

La primera anotación llegó en el minuto 67 con un pase de Carlos Pérez en el área para que Isaac Castillo definiera con su pierna derecha venciendo al arquero Alex Guity.

Al minuto 74, un centro al área de Alexy Vega que controla Francisco Martínez que la pasó al argentino Nicolás Messiniti que remató de cabeza.

El equipo universitario finalizó el partido con nueve jugadores por las expulsiones de Junior Padilla y Aaron Zúñiga.

Tablas en Choloma

En el estadio Rubén Deras de la ciudad de Choloma, el CD Choloma empató 1-1 ante el Juticalpa FC para cerrar la jornada sabatina.

Los locales comenzaron ganando en el minuto cinco con una gran anotación de Marco Aceituno que definió con un remate de globo para vencer al arquero Enrique Facussé.

El empate llegó en el minuto nueve, Junior Lacayó empató luego que la zaga defensiva del Choloma no pudo despejarla del área y remató de derecha que no pudo desviar el portero Mariano Pineda. AG