Olancho FC vence a Platense en la penúltima fecha de las triangulares del Apertura

Tegucigalpa– Este jueves 25 de diciembre finalizó la jornada 5 de las triangulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras con el partido Olancho FC vs Platense.

El encuentro, que correspondía a la triangular B, se jugó en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en Juticalpa, en Olancho, donde los Potros vencieron 3-1 a los Tiburones.

Es importante resaltar que, a falta de los dos partidos por la jornada 6, ya se conoce a los equipos que disputarán la Gran Final del Apertura 2025.

Estos clubes son Olimpia y Marathón, mismos que sellaron su pase a la final al quedarse, respectivamente, con los grupos A y B. IR