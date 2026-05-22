Ola de violencia incide en la inversión, expresan empresarios del Bajo Aguán

Tegucigalpa- Empresarios de Olanchito, Yoro, manifestaron su preocupación por el aumento de la violencia en la región del Bajo Aguán y consideran que la inseguridad podría afectar las inversiones junto a la generación de empleo en la zona.

Los representantes del sector privado señalaron que la delincuencia y las disputas vinculadas a tierras en la zona de Colón y Yoro generan incertidumbre entre quienes buscan desarrollar proyectos en la región.

A criterio del ingeniero Elio Valle, inversionista del municipio, la delincuencia y la violencia de la producción agrícola limitan con frecuencia el dinero que ellos podrían invertir.

“Uno quiere seguir creciendo e invirtiendo, pero la delincuencia muchas veces limita esos planes”, lamentó.

Valle también hizo un llamado al gobierno para aumentar el apoyo social en las comunidades más vulnerables, con el fin de evitar que los hechos sangrientos continúen.

Los inversionistas esperan que las autoridades garanticen seguridad, estabilidad y condiciones adecuadas para trabajar y generar empleo en el país. AD