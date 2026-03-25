Ola de juicios políticos vienen después de Semana Santa y no se descarta a la presidenta de la CSJ

Tegucigalpa- El diputado presidente de la Comisión Especial del Congreso Nacional (CN) para el juicio político del fiscal general Johel Zelaya, Mario Pérez advirtió que, una vez finalice la Semana Santa, el Congreso Nacional de Honduras impulsará nuevos procesos de juicio político contra altos funcionarios del Estado, incluyendo figuras de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

-El consejero Marlon Ochoa deberá responder ante la ley por el uso de audios que, habrían sido obtenidos sin respaldo legal, advirtió el diputado Pérez.

El parlamentario señaló que estos procesos podrían alcanzar incluso a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, aunque aclaró que los casos deberán seguir el debido procedimiento establecido en la ley.

“Yo lo puedo decir con toda propiedad, vienen juicios políticos para organismos electorales y otros funcionarios que trataron de obstaculizar el proceso electoral”, expresó Pérez, al referirse a acciones que, según indicó, habrían afectado el desarrollo de los comicios de noviembre del 2025.

A renglón seguido anunció que será después de Semana Santa, ya que es un proceso largo y cansado y realmente no se puede enjuiciar varias personas al mismo tiempo “pero los procesos vienen y posiblemente hasta funcionarios de la Corte Suprema de Justicia” sin descartar que podría ser la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, lanzó fuertes señalamientos contra el consejero electoral Marlon Ochoa, asegurando que deberá responder ante la ley por el uso de audios que contendrían comunicaciones privadas.

“Va a tener que responder hoy, mañana o cualquier día ante la ley por haber hecho uso de esos audios”, afirmó el congresista.

Pérez reiteró que, debido a la complejidad de estos procesos, no es viable desarrollar múltiples juicios políticos de manera simultánea, por lo que se ejecutarán de forma progresiva en las próximas semanas.

El juicio político al fiscal general Johel Zelaya abre la puerta a nuevos procesos y da pie a un nuevo capítulo de tensiones entre los poderes del Estado, en medio de cuestionamientos sobre el rol de las instituciones electorales y judiciales en el país, y se anticipa un escenario político marcado por nuevas acusaciones que derivarían en nuevos juicios políticos para altos funcionarios tras el receso de Semana Santa.LB