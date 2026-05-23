Ola de incendios amenaza corredor vial entre Olancho y Colón

Tegucigalpa /Juticalpa – Un nuevo conato de incendio fue captado este sábado, después del mediodía, en el kilómetro 100 de la carretera que conduce de Bonito Oriental hacia Juticalpa, en una escena que refleja la creciente preocupación por los focos de fuego que se extienden a lo largo del corredor vial que atraviesa los departamentos de Olancho, Yoro, Atlántida y Colón.

La fotografía evidencia cómo las llamas y el humo comienzan a consumir la vegetación cercana a la vía, mientras conductores y pobladores observan con inquietud el avance de estos incendios que se repiten en distintos puntos de la región.

Así arde Olancho

En las últimas semanas, viajeros han reportado múltiples quemas a la orilla de carretera, algunas presuntamente provocadas o atribuidas al mal tratamiento de terrenos y otras originadas por las altas temperaturas y la prolongada sequía que afecta casi todo el país.

Desde la carretera los transeúntes ven como el fuego arrasa con las hectáreas de bosque.



Además del daño ambiental, los incendios representan un riesgo para quienes transitan por esta importante ruta nacional, debido a la reducción de visibilidad provocada por el humo y la posibilidad de que el fuego se extienda hacia áreas boscosas o comunidades cercanas.

El daño ambiental es incalculable.

La situación también genera alarma por el impacto en la fauna, la calidad del aire y la pérdida de cobertura forestal en sectores históricamente golpeados por incendios durante la temporada seca.

Pobladores de la zona y viajeros hacen un llamado a las autoridades y cuerpos de socorro para reforzar la vigilancia y atender de manera oportuna los focos detectados a lo largo de esta carretera que conecta el litoral atlántico con el interior del país. (PD/fd)