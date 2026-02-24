Ojalá se abran muchos espacios en el gobierno, los liberales tenemos mucho que darle al país: Jorge Cálix

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix expresó que ojalá se abran más espacios para sus correligionarios en el gobierno del Partido Nacional, y acentuó: “los liberales tienen mucho que darle al país”.

– Dijo que nunca proferirá insultos para el expresidenciable Salvador Nasralla. “Hay diferencias de criterios y eso es normal, estamos en construcción de unidad para las elecciones de 2029”, declaró.

Negó que Jorge Cálix tenga secretarías del gobierno bajo su mando. “Lo que espero es que muchos liberales tengan espacio porque en la medida que los liberales tengan espacio podrán ayudar a más liberales que tienen 20 años de estar esperando una oportunidad”, refirió.

Agregó que “espero que este año sea el año de ellos –los liberales– ojalá se abran muchos espacios porque tenemos mucho que darle al país”.

En torno a la Ley de Reactivación Económica y Derechos Humanos, respondió que el PL solicita que se modifiquen algunas apartados con el ánimo de mejorar el proyecto de ley.

Reconoció que todos los gobiernos despiden empleados para darle espacio a su gente, esta situación ocurrió en los gobiernos del Partido Nacional, Libre y Liberal.

Se mostró complacido por los rumores de una precandidatura de José Azcona en el PL, pero pidió trabajar estos años en consolidar a esa centenaria institución.

Consultado sobre diferencias con el expresidenciable Salvador Nasralla, respondió que de su boca nunca saldrán insultos hacia él, y pidió trabajar en la unidad de cara a los próximos años para consolidar a la enseña rojo-blanco-rojo.

“Respeto mucho a Salvador (Nasralla), le tengo un cariño inmenso, espero hagamos esfuerzos ambos para unir al partido y trabajar unidos de cara a las próximas elecciones”, señaló.

Reconoció que se cometieron muchos errores en la pasada campaña electoral como no hacer un cierre de campaña en Tegucigalpa, pero sí hacerlo en Houston, EEUU. Igualmente, cuestionó haber visitado dos horas el municipio de Florida en Copán y no haber ido a Santa Rosa de Copán, en contraste con la visita a los 23 municipios que sí hizo el Partido Nacional. JS