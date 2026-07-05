Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios «Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando»5 de julio de 2026USA 2026 - Frase del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión El jugador de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo. + noticiasArgentina, el país donde hasta la red eléctrica se altera cuando juega Messi 7 de julio de 2026 Messi: «Volvimos a sufrir muchísimo pero esto es el Mundial» 7 de julio de 2026 Mostafa Ziko, tras la eliminación de Egipto ante Argentina: «El torneo estuvo amañado» 7 de julio de 2026 Hossam Hassan: «El resultado se vio influido por factores internos y externos» 7 de julio de 2026 Lionel Messi agranda su leyenda en el caos: líder goleador con 8 y 21 en todas la copas 7 de julio de 2026