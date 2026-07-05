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«Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando»

USA 2026 - Frase del día

Por:

EFE
EFE

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El jugador de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo.

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