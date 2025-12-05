Ojalá que el CNE haga valer sus garantías de calidad y de cumplimiento, señala abogado ante fallas de sitio web

Tegucigalpa – El abogado Fernando Gonzáles cuestionó el servicio de la empresa encargada del sitio web de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus constantes fallas.

“Miramos que aquellos que nos venden productos y servicios en todo su esplendor, y en este caso en el CNE es como pegarle una patada a un burro, casi siempre se burlan de la situación que vivimos porque todo lo hacemos a la carrera y este no es la excepción, este proveedor”, dijo.

Para el profesional del derecho no es justo que a causa de las constantes fallas que presenta el sitio web, la población se mantiene en incertidumbre.

“Ojalá que el CNE haga valer sus garantías de calidad como las de cumplimiento porque hoy es viernes y todavía estamos en ascuas”, manifestó.

A los presidenciables que lideran el conteo de votos, Nasry Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Liberal, el abogado les sugiere mantener la cordura y la calma, pues solo el CNE puede hacer la declaratoria. VC