Ojalá no vayamos a tener repercusiones, afirma expresidente del Cohep por mensaje solidario de Gobierno con el más buscado por EEUU

Tegucigalpa – “Para Honduras es negativo que lo mencionen en un club de países que andan en cosas contrarias a lo que el orden internacional quiere, que es lamentable, ojalá que no sea cierto”, indicó este jueves el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz en reacción a la denuncia de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien reveló que el llamado líder narcoterrorista venezolano Nicolás Maduro paga para utilizar el espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México para transportar droga.

Ruiz agregó que viendo esta situación desde el punto de vista empresarial, ese tipo de declaraciones son totalmente negativos, “ningún inversionista de peso de fuera del país, va a poner sus ojos acá, cuando eso es una bomba a nivel continental o de Centroamérica, es algo impensable”.

(Leer) Maduro paga por usar espacio aéreo para transportar drogas por Honduras: Fiscal General de EEUU

El expresidente de la cúpula empresarial hondureña enfatizó que la relación entre los gobierno de Honduras y de Venezuela no le ha traído ningún beneficio, “ha sido parte de una amistad personal y una amistad cierto grupo que ideológicamente admiran el desastre de esos países, con lo que creo que la mayoría del pueblo hondureño no está en consonancia con eso”, estimó.

“El mensaje al más alto nivel de la Presidencia de la República, solidarizándose como Estado, no en una llamada personal, y públicamente con alguien que es la persona más buscada en el mundo ahorita, con el precio de su cabeza jamás antes visto, al país lo deja muy mal parado. Ojalá no vayamos a tener repercusiones en el tema de los migrantes y en la parte arancelaria”, advirtió.

(Leer) Fiscal General denuncia complot para impedir elecciones y atentar contra Manuel Zelaya Rosales

Sobre la denuncia realizada más temprano por el Fiscal general Johel Zelaya sobre una conspiración para alterar el orden constitucional, impedir las elecciones generales de 2025 y atentar contra la vida del expresidente José Manuel Zelaya, Ruiz dijo que “ojalá no sean nuevos distractores para todo lo que ha estado pasado en el país enfocar a la población en llevarla a distractores que no benefician más que a ciertos grupos”. VC