Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios «Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña»4 de junio de 2026USA 2026 - Frase del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión Lionel Messi • Capitán de Argentina + noticiasDiez récords a batir en el Mundial 2026 4 de junio de 2026 Irán desembarca en EEUU a la sombra de la guerra y con Bélgica en el horizonte 4 de junio de 2026 Neymar seguirá en fisioterapia y no viajará con Brasil para el amistoso contra Egipto 4 de junio de 2026 El Mundial de fútbol impulsará el crecimiento turístico en Norteamérica por encima del 2 % 4 de junio de 2026 Cucurella, Rodri, Pedri y Oyarzabal, fuera del amistoso contra Irak 4 de junio de 2026