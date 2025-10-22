OIM: retornados hondureños enfrentan obstáculos estructurales para acceder a empleo formal

Tegucigalpa.– Los migrantes hondureños retornados enfrentan «obstáculos estructurales» que dificultan su reinserción en el mercado laboral formal y reducen sus oportunidades económicas en un país con más del 70 % de informalidad, advierte un reporte presentado este martes por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los migrantes hondureños retornados enfrentan «obstáculos estructurales» para su reinserción laboral en el mercado formal, lo cual limita sus oportunidades económicas en un país con más del 70 % de informalidad y una tasa de pobreza del 62,9 %, advierte un informe presentado este martes por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La investigación ‘Diagnóstico Multisectorial sobre Talento Humano y Reintegración Laboral’ señala que la oferta de empleo formal es insuficiente frente a una economía marcada por una intensa informalidad (más del 70 % de la fuerza laboral), lo cual aumenta “la vulnerabilidad” de la población económicamente activa de Honduras.

El documento señala que “persisten obstáculos estructurales” en los sistemas de formación y en los mecanismos de intermediación laboral, como la insuficiencia de recursos, la desconexión entre la oferta formativa y la demanda real del mercado, la baja valoración social de la educación técnica y la limitada infraestructura de los centros de formación.

También persisten barreras administrativas y de reconocimiento como la falta de documentación vigente, ausencia de certificaciones técnicas reconocidas y desajustes entre las competencias de los retornados y las necesidades del mercado laboral.

El estudio reconoce avances en políticas y programas de inclusión laboral, pero advierte «vacíos» en la sistematización de datos, la persistencia de estigmas sociales hacia las personas retornadas y la falta de incentivos para su contratación.

Además, subraya la ausencia de un sistema articulado de atención integral -que combine empleo, formación, apoyo psicosocial y facilidades para el emprendimiento-, lo que limita el impacto de las iniciativas vigentes.

El informe destaca que mientras el 73,9 % de los hombres participan en el mercado de trabajo, apenas el 40,9 % de las mujeres lo hace. La brecha digital y las cargas de cuidado explican en parte la menor participación femenina y su mayor exposición a empleos informales y de baja calidad.

Retornados sin empleo formal

La OIM señaló que la migración de hondureños, principalmente hacia Estados Unidos, responde a causas estructurales como la falta de oportunidades económicas, la inseguridad ciudadana y los efectos de fenómenos naturales.

De los 10 millones de hondureños que viven en pobreza un 40,1 % se encuentra en situación de pobreza extrema, y, además, 3,6 millones de personas son asalariadas, datos que, según la organización, evidencian la urgencia de reforzar los procesos de reintegración laboral y económica.

El jefe de Programas de la OIM, Roberto Canizales, dijo a EFE que el informe recoge información «muy importante» sobre el perfil y las necesidades de las personas retornadas, la mayoría de las cuales forman parte de la población económicamente activa pero afrontan brechas para acceder a empleos formales y de mejor calidad.

La OIM propone a Honduras fortalecer alianzas público-privadas, promover la formación técnico-vocacional y programas de certificación de competencias, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo, y priorizar el cierre de la brecha digital, en especial entre las mujeres retornadas, señaló Canizales.

La OIM también recomienda impulsar programas de formación dual y pasantías empresariales, diseñar incentivos para la contratación de migrantes retornados, reducir el estigma y promover campañas de sensibilización empresarial. EFE/ir