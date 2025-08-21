OIM entrega capital semilla a hondureñas en el Litoral Atlántico

La Ceiba – La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entregó este jueves capital semilla a 76 mujeres, incluidas migrantes retornadas, para impulsar o fortalecer sus microemprendimientos en los municipios de La Ceiba y Tela, en Atlántida, en el Caribe hondureño.

La OIM informó que esta semana, 30 beneficiarias en La Ceiba, 4 en Corozal y 42 en Tela culminaron un proceso de formación en gestión empresarial y habilidades blandas que les permitió desarrollar sus planes de negocio y acceder al capital semilla necesario para materializar sus proyectos productivos.

Con estas entregas, la OIM alcanza 198 capitales semilla entregados en lo que va de 2025, contribuyendo a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y la resiliencia de sus comunidades.

“Cada entrega de capital semilla es una inversión directa en el talento, el esfuerzo y la visión de las mujeres hondureñas. Con estas herramientas no sólo fortalecemos sus medios de vida, sino que también abrimos más oportunidades para que puedan desarrollarse en sus comunidades, reduciendo los riesgos asociados a la migración irregular”, destacó Roberto Canizales, Jefe de Programas de la OIM en Honduras.

Las beneficiarias son en su mayoría jefas de hogar que lideran emprendimientos en áreas como venta de comida, panadería, carnicería, belleza, pulpería, entre otros. Además del apoyo económico, han recibido acompañamiento técnico para garantizar la sostenibilidad de sus negocios, lo que contribuye a construir comunidades más resilientes y con mayores oportunidades locales.

La iniciativa forma parte del programa Empoderando Mujeres y Niñas de la OIM con el apoyo del Gobierno de Canadá, que busca promover la autonomía, liderazgo y capacidad económica de las mujeres, fomentando su reintegración sostenible y la prevención de la migración irregular. VC