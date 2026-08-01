Ofrendas y rituales ancestrales de agradecimiento abren el mes de la Pachamama en Bolivia

Foto del díaOfrendas y rituales ancestrales de agradecimiento abren el mes de la Pachamama en BoliviaPor: EFE1 de agosto de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión AME5123. LA CUMBRE (BOLIVIA), 01/08/2026.- Personas participan en un ritual con motivo del inicio del mes de la Pachamama este sábado, en La Cumbre en (Bolivia). EFE/ Gabriel MárquezPersonas participan en un ritual con motivo del inicio del mes de la Pachamama este sábado, en La Cumbre en (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez Noticias recientes NacionalesEste miércoles inicia juicio oral al exalcalde Alexander Ardón NacionalesProductores del agro podrán refinanciar deudas y acceder a seguros subsidiados con nueva Ley de Alivio Financiero MigrantesOrganizaciones de infancia piden a España proteger a niños que están en la calle en Ceuta EconomíaReportan cierre de 6,000 microempresas por crisis económica y altos costos de operación ActualidadEjército de EEUU lanza alianza con 18 países de América para combatir el crimen organizado