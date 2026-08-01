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Ofrendas y rituales ancestrales de agradecimiento abren el mes de la Pachamama en Bolivia

Por: EFE
AME5123. LA CUMBRE (BOLIVIA), 01/08/2026.- Personas participan en un ritual con motivo del inicio del mes de la Pachamama este sábado, en La Cumbre en (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

Personas participan en un ritual con motivo del inicio del mes de la Pachamama este sábado, en La Cumbre en (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

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