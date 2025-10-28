Ofrenda monumental por Día de Muertos en Ciudad de México

Foto del díaOfrenda monumental por Día de Muertos en Ciudad de MéxicoPor: Proceso Digital27 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Fotografía que muestra esculturas rodeadas por una ofrenda con flores de cempasúchil durante la celebración del Día de Muertos en el Zócalo de Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán Noticias recientes PolíticaA que le tienen miedo para prorrogar las sesiones del Congreso: Maribel Espinoza InternacionalesEl potente huracán Melissa toca tierra en Jamaica con categoría 5 NacionalesInstrumentalización de instituciones y la indiferencia ciudadana amenazan la estabilidad democrática del país: CNA EconomíaCandidatos de Uruguay, Honduras y Guyana entran en recta final por la dirección del IICA Cultura y SociedadEl príncipe Andrés recibió a Epstein en Windsor tras orden de arresto contra pederasta