Foto del día

Ofrenda monumental por Día de Muertos en Ciudad de México

Por: Proceso Digital

Fotografía que muestra esculturas rodeadas por una ofrenda con flores de cempasúchil durante la celebración del Día de Muertos en el Zócalo de Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

