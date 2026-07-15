Ofraneh presenta acciones legales en juzgados de SPS por detención de garífunas

Tegucigalpa – La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), presentó este miércoles un recurso de excepción por falta de acción como incidente previo y especial pronunciamiento en los juzgados de San Pedro Sula por la detención de cinco garífunas.

Señaló que no hay quien resuelva porque dicen que no hay jueces en este caso.

La coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, denunció que hay racismo institucionalizado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero que el presidente Wagner Vallecillo debe asumir sus obligaciones.

Los garífunas Deinor Osmany Mejía Arzú, Onil Rigoberto Fernández Zelaya, Hirvin René López Ortiz, Sara Abigail Acosta Acosta y Carlos Enrique Fernández Guzmán, acusados de la comisión del delito de usurpación agravada.

El recurso denuncia que el 5 de julio, la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron un desalojo en una ocupación de tierras en la comunidad garífuna de San Juan en un predio de más o menos nueve manzanas de tierra propiedad.

Sin embargo, los policías hicieron el desalojo argumentando la implementación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras. AG