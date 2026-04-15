Ofraneh presenta acción constitucional en la CSJ por incumplimiento de sentencias internacionales

Tegucigalpa – La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), presentó este miércoles una acción constitucional ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para cumplimiento de sentencias internacionales.

El abogado Eddy Tábora manifestó que la presentación de esta acción está enmarcada en el artículo 15 de la Constitución de la República que señala que las sentencias internacionales son obligatorias de cumplimiento.

Planteó que la Sala de lo Constitucional abra un nuevo procedimiento para cumplir con las cuatro sentencias internacionales ante las omisiones del Estado.

“Se le está pidiendo a la Sala de lo Constitucional que abra una audiencia pública para que las comunidades vengan a exponer las omisiones en las que han incurrido el Estado y los funcionarios”, dijo el profesional del derecho.

Tábora adelantó que las cuatro comunidades garífunas beneficiadas con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) presentaran una serie de denuncias penales en contra de exfuncionarios.

Asimismo, señaló que las comunidades garífunas solicitarán a la Corte IDH que eleve la situación del incumplimiento del Estado a la Organización de Estados Americanos (OEA). AG