OFRANEH pide que no se normalice la violencia tras masacre en Trujillo

La Ceiba – La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, condenó este jueves la masacre registrada en la comunidad de Rigores, en Trujillo, lo que advierte «normaliza la violencia en el país».

La dirigente manifestó su preocupación por los hechos ocurridos contra integrantes del movimiento campesino.

Miranda denuncia que la violencia golpea constantemente a las comunidades más vulnerables del litoral atlántico hondureño.

“No podemos normalizar lo que pasó hoy con esa nueva masacre”, expresó Miranda, quien además exigió una investigación “imparcial y verdadera” para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar quiénes estarían detrás del crimen.

Según Miranda, los grupos en la costa del país enfrentan constantes amenazas, desplazamientos y violencia debido a los conflictos por tierras y recursos naturales.

Por esto mismo, alertó sobre el uso del miedo y las masacres como mecanismos para generar terror en Honduras, sobre todo pobladores de grupos étnicos.

La directora de OFRANEH hizo un llamado a la población a mantenerse vigilante y exigir justicia ante este tipo de tragedias. AD