Oficinas receptoras de la Sala de lo Penal y la Constitucional estarán abiertas en receso navideño

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó este martes que las oficinas receptoras de las salas de lo Penal y la Constitucional permanecerán abiertas durante el segundo periodo de asueto de ese poder del Estado.

La propia presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando confirmó que ambas salas atenderán durante el periodo del 15 de diciembre al 2 de enero para conocer asuntos de sus competencias.

La tensión poselectoral en Honduras se intensificó esta semana por el retraso en el inicio del escrutinio especial de 2 mil 792 actas con inconsistencias en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y las protestas de militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) en rechazo al proceso electoral, en el que aducen que hubo «fraude».

El Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuye la demora del escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado pasado, a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y procedimientos tecnológicos pendientes. JS