Oficinas del IP a nivel nacional en asambleas informativas

Tegucigalpa – El Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Propiedad (IP) instruyeron este martes asambleas informativas a nivel nacional en exigencia del pago de un reajuste salarial prometido este año.

En la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho Emily Cálix, vocera del sindicato IP dijo que “por instrucciones del sindicato a nivel nacional se nos indicó que cerraramos las oficinas en protesta para que se nos cumpla algunos aspectos que como institución se nos ha quedado a deber”.

Un video muestra a los empleados realizan un plantón en los bajos del Centro Cívico Gubernamental (CCG), en la capital hondureña.La reapertura de las oficinas de la institución estatal dependerá de las instrucciones de la directiva central, dijo la vocera del sindicato del IP en Catacamas. VC