Oficina Municipal de la Mujer lanza programa de capacitación para fortalecer habilidades de mujeres del Distrito Central

Tegucigalpa – La Oficina Municipal de la Mujer de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) lanzó el programa de capacitación “Soy Mujer”, una iniciativa orientada al fortalecimiento de habilidades personales, liderazgo y emprendimiento de mujeres del Distrito Central.

El acto de lanzamiento se llevará a cabo en Nave Carías, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, e incluirá el inicio del primer módulo de formación.

El programa es desarrollado en coordinación con World Vision Honduras y BAC, instituciones que respaldan el proceso formativo mediante una serie de jornadas dirigidas al desarrollo de capacidades personales y profesionales de las participantes.

La capacitación estará dividida en cuatro módulos, que abordarán temas relacionados con liderazgo, crecimiento personal, desarrollo de habilidades y emprendimiento.

El calendario de actividades comprende las siguientes fechas:

* 29 de junio: lanzamiento e inicio del primer módulo, desarrollado por World Vision Honduras.

* 30 de junio: continuación del primer módulo, a cargo de World Vision Honduras.

* 13 de julio: segundo módulo, desarrollado por World Vision Honduras.

* 14 de julio: continuación del segundo módulo, con participación de BAC.

* 27 de julio: tercer módulo, desarrollado por World Vision Honduras.

* 28 de julio: continuación del tercer módulo, con participación de BAC.

* 10 de agosto: cuarto módulo, desarrollado por World Vision Honduras.

* 11 de agosto: continuación del cuarto módulo, con participación de BAC.

El proceso concluirá el 28 de agosto con la graduación de las participantes que completen la primera edición del programa.

Con esta iniciativa, la Oficina Municipal de la Mujer busca ampliar las oportunidades de formación para las mujeres del Distrito Central mediante un proceso integral de capacitación, impulsado junto a World Vision Honduras y BAC, para fortalecer sus competencias personales, de liderazgo y emprendimiento. JS